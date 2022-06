Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Haren (ots)

Am 27. Juni gegen 17.39 Uhr kam es in Haren zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 43-Jährige fuhr mit Ihrem Rennrad auf dem Radweg der K228 aus Wesuwe in Richtung Autobahn. Im Kreisverkehr missachtetet sie die Vorfahrt des 23-jährigen Fahrers eines Ford Transit und fuhr ungebremst in den rechten Kotflügel. Dabei wurde die 43-Jährige lebensgefährlich verletzt und kam nach der Erstversorgung ins Krankenhaus.

