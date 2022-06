Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Freitag kam es in der Hermann-Lange-Straße zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin befuhr gegen 14.30 Uhr mit ihrem VW Passat die Hermann-Lange-Straße in Richtung Kreisverkehr Hauptkanal. Dort übersah sie beim Anfahren in den Kreisverkehr einen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, worauf der Radfahrer stürzte und sich dabei leicht verletzte. Die Verursacherin erkundigte sich kurz nach dem Wohlbefinden des Radfahrers, entfernte sich jedoch im Anschluss, ohne Angaben zu ihrer Person gemacht zu haben. Zeugen, sowie die Verursacherin, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell