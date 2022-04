Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Türschloss eines Wohnmobils beschädigt

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit von Samstag, 16.04., 18:00 Uhr bis zum Montag, 18.04.2022, 08:30 Uhr, versuchten Unbekannte ein Wohnmobil in der Ernst-Kunz-Straße in Oggersheim (Melm) aufzubrechen, was nicht gelang. Es wurde das Türschloss beschädigt. Der Schaden liegt bei ca. 150 Euro.

Wer hat an dem Wohnmobil verdächtige Personen wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen.

Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

