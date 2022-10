Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts der Sachbeschädigung - Wer kennt diese beiden Männer

Hagen-Boele (ots)

Schon am Montag (13.06.2022) besprühte ein bislang unbekannter Täter die Glasscheibe der Bushaltestelle "Stennesufer" mit goldener Lackfarbe während ein weiterer Unbekannter "Schmiere" stand. Anschließend stiegen die beiden Personen in den Bus der Linie 542 in Richtung Kabel ein. Ein Zeuge filmte die Tat. Außerdem zeichnete die Kamera des Busses die beiden Unbekannten auf. Nun liegt ein Gerichtsbeschluss zur Veröffentlichung dieser Aufnahmen vor. Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der beiden Männer machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Die Fotos sind über den folgenden Link aufrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/88689

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell