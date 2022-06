Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind kam es am Samstagmorgen gegen 10:30 Uhr an der Einmündung B 295 / K 1015 auf Gemarkung Renningen. Eine 41 Jahre alte Skoda-Lenkerin fuhr auf der B 295 von Weil der Stadt kommend in Richtung Leonberg, um an der Einmündung zur K 1015 nach links in Richtung Renningen abzubiegen. Die dortige Lichtzeichenanlage zeigte hierbei für die 41-Jährige 'grün'. Eine zum selben Zeitpunkt aus Richtung Leonberg kommende 70-jährige Seat-Fahrerin überquerte die Einmündung in Richtung Weil der Stadt und übersah hierbei mutmaßlich die für sie 'rot' zeigende Lichtzeichenanlage, woraufhin es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Eine sieben Jahre alte Mitfahrerin im Skoda verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuglenkerinnen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 15.000 Euro. An der Unfallstelle waren neben vier Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eine Rettungswagenbesatzung sowie ein Notarzt im Einsatz.

