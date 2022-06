Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine 54 Jahre alte Pedelec-Fahrerin wurde am Freitagmorgen mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 07:00 Uhr in der Bietigheimer Straße in Besigheim in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die 54-jährige Radfahrerin fuhr in Richtung Bahnhof und übersah mutmaßlich eine von rechts aus der Mattesstraße kommende 37-jährige Ford-Lenkerin. Die 37-Jährige bog nach links in die Bietigheimer Straße ab und es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Die Pedelec-Fahrerin fiel hierbei zunächst auf die Motorhaube des Ford und prallte anschließend gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Transit. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

