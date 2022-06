Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Wendemanöver verursacht mehrere Auffahrunfälle

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 16 Uhr fuhr ein 40-jähriger Fiat-Lenker auf der Landesstraße 1125 von Sachsenheim kommend in Richtung Bietigheim-Bissingen. Unmittelbar nach einer Verkehrsinsel wollte der 40-Jährige sein Fahrzeug wenden, obwohl das an der Stelle nicht zulässig ist. Ein hinter ihm fahrender 22-Jähriger bremste seinen Opel Combo entsprechend ab. Dies wiederum erkannte ein 31-jähriger Golf-Fahrer mutmaßlich zu spät und fuhr auf den Opel Combo auf. Hinter dem VW Golf konnte eine 45-jährige Frau mit ihrem Renault Clio zwar rechtzeitig abbremsen, eine 63-jährige Autofahrerin in einem Opel Corsa fuhr jedoch auf das Heck des Renault auf. Bei den Kollisionen wurde niemand verletzt. Der VW Golf des 31-Jährigen wurde stark beschädigt und musste in der Folge abgeschleppt werden. Der Sachschaden am VW beträgt rund 3.000 Euro, die Schäden an den anderen Fahrzeugen sind noch nicht genau bekannt.

