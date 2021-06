Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210614-2: Scheune stand in Vollbrand

Frechen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Brand machen können

Die Polizei Rhein-Erft hat die Ermittlungen zur Brandursache eines Scheunenbrands in Frechen-Habbelrath aufgenommen. Als Brandursache können die Ermittler Brandstiftung bislang nicht ausschließen. In der Nacht zu Sonntag (13. Juni) informierte ein Zeuge gegen 0.30 Uhr die Polizei und Feuerwehr über den Brand an einem Reiterhof.

Als Polizisten an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, stellten sie offene Flammen fest, die aus der Scheune schlugen. Die Eigentümer lagerten dort Heu und Stroh, so dass weder Mensch noch Tier verletzt wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 bitten Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein.erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

