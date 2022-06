Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korrektur: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Kornwestheim: 33-jähriger Tatverdächtiger nach Einbruch in Biergarten in Haft

Ludwigsburg (ots)

Der 33 Jahre alte Tatverdächtige brach am Mittwochabend in eine Getränkehütte in einer Außengaststätte in der Eastleighstraße in Kornwestheim ein, nicht am Donnerstagabend. Wir bitten das Versehen zu entschuldigen.

