Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Die Feuerwehr zu Gast beim THW

Mönchengladbach-Holt, 13.05.2022

Führungskräfte aus verschiedenen Fachabteilungen und der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach besuchten am Freitag, 13. Mai 2022, den Ortsverband Mönchengladbach (OV MG) des Technischen Hilfswerkes (THW). Vorausgegangen waren mehrere online-Infoveranstaltungen des THW, in denen die Organisation "THW", die Zuständigkeiten des Ortsverbandes MG, diverse Optionen von Einsatzmöglichkeiten, sowie der Fahrzeug- und Gerätebestand beschrieben und erörtert wurde. Anlass des Zusammenkommens war das gegenseitige Kennenlernen, aber auch der Austausch über die jeweiligen zum Teil unterschiedlichen Arbeitsabläufe und Aufgaben bei Einsätzen, sowie die Weiterführende und immer sehr erfolgreiche Zusammenarbeit beider Institutionen. Führungskräfte des THW OV MG stellten den Kräften der Feuerwehr dabei ihr vorgehaltenes Material, samt Fahrzeugen des Technischen Zuges sowie des Fachzuges Logistik vor. Mit der stetigen Modernisierung des Fahrzeug- und Gerätebestandes konnten sich die Mitwirkenden auch über neue Möglichkeiten der gemeinsamen Einsatzbewältigung, wie zum Beispiel bei Wald- und Flächenbränden, Ausfall von kritischer Infrastruktur und anderen Großeinsatzlagen, austauschen. Das THW im Allgemeinen, sowie auch mit Sondergruppen und -material, wie die Fachgruppen Ölschadensbekämpfung, Trinkwasseraufbereitung, Schreitbagger (Rettungsspinne), Einsatzstellensicherungssystem, etc., ist in der Lage bei großen und komplexen Einsatzszenarien mit hochqualifiziertem Personal Hilfe zu leisten. Über 80.000, fast ausschließlich mit ehrenamtlichem Engagement, tätige Menschen leisten für das THW in Einsatzlagen innerhalb Deutschlands, aber auch weltweit, einen wichtigen Beitrag bei Katastrophen und verschiedensten größeren Unglücksfällen.

Denis Nilges Brandrat André Weißhaupt

