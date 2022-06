Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Unfall mit Personenschaden gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen, ein beschädigtes Fahrrad und ein Sachschaden von 300 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag gegen 17:35 Uhr auf dem kombinierten Rad- und Fußweg in der Uferstraße in Böblingen ereignet hatte. Ein 59-Jähriger fuhr mit seinem Pedelec in Richtung Innenstadt und kollidierte dort mit einem zweijährigen Mädchen, welches mit seinem Dreirad beschäftigt war. Der Pedelecfahrer, welcher einen Fahrradhelm trug, stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Das Kleinkind hingegen wurde schwer verletzt und durch anwesende Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Personen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711 68690 zu melden.

