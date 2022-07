PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Die zwei vermissten Mädchen aus Königstein im Taunus sind wieder da

Königstein im Taunus (ots)

Es wird Bezug zur Pressemeldung vom 10.07.2022, 23:01 Uhr genommen.

Am 10.07.2022 wurden in Königstein zwei 11 und 12 Jahre alte Mädchen vermisst. Beide Kinder sind hier im Urlaub und sprechen nur russisch und englisch. Sie wurden zuletzt gegen 13:00 Uhr im Bereich der Ferienwohnung in Königstein im Taunus, Ortsteil Mammolshain, gesehen.

Es wurden in Königstein umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde.

Die Kinder sind um 02:34 Uhr wohlbehalten zu den Eltern zurückgekehrt. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Es wird darum gebeten, die in der vorherigen Pressemeldung veröffentlichten Bilder der Vermissten zu löschen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurde die Pressemeldung, in der die Bilder der Vermissten veröffentlicht wurden, gelöscht.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell