PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Einbruch in Handyshop und Pkw +++ Diebstahl von Fahrrad +++ Sachbeschädigung an Pkw +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Diebstahl von Baustelle

Tatort: Bad Homburg, OT Ober-Erlenbach, Am Hühnerstein Tatzeit: Freitag, 08.07.2022, 16:30 Uhr bis 09.07.2022, 12:30 Uhr Tathergang: Der oder die unbekannten Täter drangen in die Räumlichkeiten einer Rohbaustelle einer Doppelhaushälfte ein und durchsuchten diese nach geeignetem Diebesgut. Schließlich eigneten sich die Diebe Baustellenmaschinen an und entwendeten diese durch ihre Flucht in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06172-120-0 entgegen.

Einbruch in Handyshop

Tatort: Friedrichsdorf, Am Houiller Platz Tatzeit: Sonntag, 10.07.2022, 02:43 Uhr Tathergang: Der oder die unbekannten Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Schaufensterscheibe des Handyshops ein und gelangten so in das Ladeninnere. Dort entnahmen die Täter mehrere Mobiltelefone aus den Glasvitrinen und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut wieder durch die Lücke im Schaufenster hindurch in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06172-120-0 entgegen.

Einbruch in Pkw

Datum: 09.07.2022 - 10.07.2022 Tatort: Kronberg im Taunus, Gelber Weg

Bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei dem am Fahrbahnrand geparkten BMW eine Seitenscheibe ein und gelangten so in das verschlossene Fahrzeug. Anschließend wurde die komplette Multimediaeinheit samt Bildschirm ausgebaut und entwendet. Dadurch entstand zudem ein hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter 06172/ 1200.

Straftaten

Besonders schwerer Fall des Diebstahls Tatort: 61440 Oberursel, Am Müllerweg Tatzeit: Mittwoch, 06.07.2022, 15.00 Uhr - Donnerstag, 07.07.2022, 07.45 Uhr Zur o.g. Tatzeit wurde aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses ein Fahrrad der Marke Centurion, Farbe gelb entwendet. Das Fahrrad war mittels Zahlenschloss zwischen Vorderrad und Rahmen gesichert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Versuchter Einbruch in Garage

Tatort: 61440 Oberursel, Bergweg Tatzeit: Samstag, 09.07.2022, 15.30 Uhr - 18.10 Uhr Zur o.g. Tatzeit versuchten unbekannte Täter mittels eines Hebelwerkzeuges ein Garagentor aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, verließen die Täter den Tatort. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Sachbeschädigung

Tatort: 61440 Oberursel, Austraße Tatzeit: Samstag, 09.07.2022, 00.30 Uhr - 19.00 Uhr Durch unbekannte Täter wurde der linke Außenspiegel eines geparkten PKW, Seat derart beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstand. Hinweise auf einen Täter oder die Tatbegehungsweise liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise auf einen möglichen Täter nimmt die Polizei in Oberursel unter 06171/62400 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell