Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Straße "Am Windhof"

Pirmasens (ots)

Am Montag in der Zeit von 09:00 Uhr- 11:15 Uhr parkte die 19-Jährige Geschädigte mit ihrem schwarzen 5er Golf am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Am Windhof" in Höhe des Anwesens 22 in Fahrtrichtung "Am Simter Weg". Als die Geschädigte wieder zu ihrem Auto zurückkam, stelle sie einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Vermutlich beschädigte ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den Pkw der Geschädigten. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell