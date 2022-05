Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto mit Faustschlägen beschädigt

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum Sonntag gegen 05:15 Uhr wurde der blaue Opel, Corsa der 20- Jährigen Geschädigten, die sich gerade mit drei weiteren Freunden (17-, 19-, 26-Jahre) in der Fahrgastzelle ihres Autos befand, durch zwei bislang noch unbekannte Täter mittels Faustschlägen auf die Heckklappe beschädigten. Während des Vorfalls schlugen die beiden Täter auch noch auf die Front- und Heckscheibe des Pkw's ein und brachen zusätzlich den Frontscheibenwischer ab. Danach entfernten sich die Beschuldigten in unbekannte Richtung. Der Schaden dürfte einen Sachwert von ca. 250 EUR haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen pdps

