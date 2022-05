Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Am Flughafen Stuttgart erwischter verurteilter Straftäter zahlt 22.770 Euro Geldstrafe in Raten ab

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei nahm am Freitagmorgen (13.05.22) einen ungarischen Passagier am Flughafen Stuttgart fest, welcher mit dem Flieger nach Budapest wollte. Die Beamten stießen bei dem 47-Jährigen, welcher sich ohne Wohnsitz in Deutschland aufhielt, auf eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.

Der wegen einer Vermögensstraftat verurteilte Fluggast konnte die gesamte Geldstrafe von knapp 22.770 Euro nicht sofort aufbringen. Nach Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth benannte der Festgenommene seinen Anwalt als Zustellungsbevollmächtigten, zahlte 6000 Euro bei der Justizkasse Bamberg mittels Sofortüberweisung ein und verpflichtete sich dazu, die restliche Geldstrafe in Monatsraten von 1000 Euro abzubezahlen.

Der Passagier konnte danach auf freien Fuß gesetzt werden. Zumindest solange er der Vereinbarung nachkommt und sich nichts Neues zu Schulden kommen lässt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell