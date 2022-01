Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Diebstahl von Airbags - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am heutigen Morgen (05.01.2022) ist es in Schenefeld zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden in einer Tiefgarage in der Straße Borgfelde drei Fahrzeuge und einer weiteren Tiefgarage in der Altonaer Chaussee zwei Fahrzeuge aufgebrochen.

Auffällig ist, dass es sich ausschließlich um Modelle des Herstellers Mercedes Benz der Baujahre 2013 - 2017 handelt.

In vier Fällen wurde der Airbag ausgebaut und in einem weiteren Fall wurde das komplette Lenkrad entwendet.

Die Tatzeit dürfte zwischen Dienstag, 04.01.2022, 18:00 Uhr und Mittwoch, 05.01.2022, 05:45 Uhr liegen.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell