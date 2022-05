Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: schwarzes Mountainbike aus Keller in der Bitscher Straße entwendet

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Samstag bis Montag verschafften sich bislang noch Unbekannte Zugang in die Kellerräume des Mehrfamilienhauses in der Bitscher Straße 26. Aus dem Keller des 31-jährigen Geschädigten wurde ein schwarzes Mountainbike der Marke Haibike sowie aus dem Kellerraum des 47-Jährigen eine Stufensteuerung eines E-Bikes entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 5900 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

