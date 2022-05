Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 18-Jährige sexuell belästigt

Stuttgart (ots)

Ein 61 Jahre alter Mann hat am vergangenen Sonntag (22.05.2022) eine 18-Jährige in einer S-Bahn in Richtung Herrenberg sexuell belästigt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll sich der serbische Staatsangehörige in der S-Bahn der Linie S1 nach dem Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof gegen 22:40 Uhr zunächst neben die junge Frau gesetzt und seine Hand in die Lücke zwischen den Sitzen gelegt haben. Anschließend kam der im Landkreis Böblingen wohnhafte Mann der Geschädigten wohl näher und berührte sie hierbei offenbar auch mit der Hand an ihrem Gesäß. Die 18-Jährige setzte sich daraufhin weg und informierte später die Polizei. Der 61-Jährige verließ die S-Bahn am Haltepunkt Stuttgart-Stadtmitte, konnte jedoch im Laufe der Woche durch Einsatzkräfte der Bundespolizei identifiziert werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Zeugen, speziell eine Frau welche offenbar gegenüber den Beteiligten gesessen hatte, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell