BPOLI S: Schlägerei im S-Bahn-Bereich

Stuttgart/Bietigheim (ots) - Kurz nach Mitternacht am Samstag (21.05.2022) gerieten ein 32-Jähriger und ein bislang unbekannter Täter am Stuttgarter Hauptbahnhof kurz vor Einstieg in eine S-Bahn in Richtung Zuffenhausen in Streit, in dessen Verlauf der unbekannte Täter den 32-Jährigen mehrfach schlägt und tritt. Der 32-jährige Geschädigte wurde aufgrund des Streits durch den unbekannten Täter gegen 01:00 Uhr ...

mehr