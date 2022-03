POL-PDWIL: Vermisstensuche nach 15-jährigem Jugendlichen

Hillesheim (ots) - Am 17.03.2022 gegen 00:26 Uhr begab sich eine scheinbar männliche Person zum Impfzentrum in Hillesheim und besprühte die Außenwand mit dem Schriftzug "Pflegt Euch selbst!" Aufgrund der vorhandenen Überwachungskameras konnte die Person bei der Tat videografiert werden, so dass sich ein Tatverdacht gegen eine männliche Person ergab, die wie folgt ...

