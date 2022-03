POL-PDWIL: Verdacht des Betruges durch Spendensammler

Daun (ots) - Im Zeitraum 16.03.2022, 17:00 Uhr bis 17.03.2022, 08:15 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zur öffentlichen Toilettenanlage am ZOB in Daun. Hier wurden die Türen scheinbar durch Gewalteinwirkung geöffnet, so dass diese sich im Anschluss nicht mehr ordnungsgemäß schließen ließen. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. ...

