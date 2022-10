Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Grob verkehrswidriges und rücksichtloses Fahren - 18-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Hiddenhausen (ots)

(jd) Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung fiel Beamten der Polizei Herford am Sonntag (23.10.), um 00.30 Uhr ein silberner Opel Corsa am Kreisverkehr Bünder Straße / Gebrüder-Ueckermann-Straße / Bünder Fußweg auf, der in Richtung Herford fuhr. Auf die Anhaltesignale des Streifenwagens reagierte der Fahrer zunächst und stoppte sein Fahrzeug im Kreuzungsbereich Bünder Straße / Sophienstraße. Als die Beamten auf den Opel zugingen, um die Verkehrskontrolle durchzuführen, startete der bis dahin Unbekannte sein Fahrzeug und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Die Fahrt ging in Richtung Herford über die Sophienstraße und Hansastraße in Richtung Mindener Straße. Auch im innerstädtischen Bereich lag die Geschwindigkeit teils deutlich über 100 km/h, sodass der Sichtkontakt des Streifenwagens zum Opel beim Abbiegen in die Mindener Straße kurz abbrach. Kurze Zeit später stellten die Beamten das Fahrzeug mit Paderborner Zulassung jedoch abgestellt auf einem Grundstück an der Mindener Straße fest. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung nach dem Fahrer und seinem Beifahrer wurde unter anderem ein Diensthund hinzugezogen. Nur ein paar hundert Meter vom Abstellort des Autos entfernt, trafen die Beamten die beiden Personen an der Bismarckstraße an. Der Fahrzeugführer, ein 18-jähriger Paderborner, ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da er Anzeichen von Betäubungsmittelkonsums zeigte, wurde ein entsprechender Test durchgeführt der positiv verlief. Auf der Polizeiwache Herford wurde daher eine Blutprobe entnommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige entlassen. Das Auto wurde sichergestellt. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen mehrerer Delikte ermittelt.

