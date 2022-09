Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Kabeltrommeln im Wert von über Hunderttausend Euro gestohlen - Bundespolizei sucht Zeugen....

Pasewalk (ots)

Am 26.09.2022 um 07:32 Uhr wurde die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Pasewalk durch einen Mitarbeiter der DB AG über einen Einbruchsdiebstahl in der Werkhalle des ehemaligen Bahnstromwerkes in Pasewalk informiert. Der Gabelstapler aus der Werkhalle wurde an der Uecker, in Verlängerung der Speicherstraße in Richtung Wiesen, abgestellt aufgefunden. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Fluchttür der Werkhalle mittels Werkzeug aufgehebelt und die Rolltore von innen durch Unbefugte geöffnet worden sind.

Gestohlen wurden sechs Kabeltrommeln mit einem Gesamtwert von über 100.000,- Euro. Die Kabeltrommeln wurden mit dem in der Werkhalle befindlichen Gabelstapler einzeln zum Verladeort transportiert und hier vermutlich auf ein größeres Fahrzeug verladen. Zu diesem Zweck wurde der Gabelstapler kurzgeschlossen und nach Tatbegehung einfach am Verladeort abgestellt.

Der Tatzeitzeitraum kann vom 24.09.2022, 04:00 Uhr bis zum 26.09.2022, 07:00 Uhr eingegrenzt werden.

Stehlgut:

2x Kabeltrommel 1200m Fahrdraht

1x Kabeltrommel 1500m Fahrdraht

1x Kabeltrommel Stromverbinder 95mm²

1x Kabeltrommel Hängeseil 10mm²

1x Kabeltrommel Y-Beiseil 35mm²

Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat dienen, nimmt die Bundespolizei in Pasewalk unter 03973/ 2047 - 0 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell