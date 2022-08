Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Sachbeschädigungen an PKWs - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Zwischen vergangenem Montag, den 25.07.22, 18:30 Uhr und Dienstagmittag, 13 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter zwei PKWs in der Schäfergasse in Heidelberg mit einem unbekannten Gegenstand. Sowohl am grauen VW, als auch an einem blauen BMW, welche beide am Straßenrand geparkt waren, entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 entgegengenommen.

Am Samstagabend, den 30.07.22 zwischen 18 und 20 Uhr beschädigten ebenfalls unbekannte Täter mehrere PKWs, welche in der Peterstaler Straße abgestellt waren. Es handelt sich hierbei um einen blauen Skoda, einen grünen Audi und einen grauen VW. Alle Fahrzeuge wurden in diesen Fällen auf der Beifahrerseite zerkratzt. Der Schaden liegt auch hier jeweils im vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter Tel.: 06221/4569-0 entgegengenommen.

Die zuständigen Polizeireviere haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Ein Tatzusammenhang zwischen den Taten in der Schäferstraße und der Peterstaler Straße ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht erkennbar, wird jedoch im Rahmen der Ermittlungen weiter geprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell