Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Handtasche gestohlen und geflüchtet - Wer kann weitere Hinweise geben?

Heidelberg (ots)

Obwohl ein aufmerksamer Zeuge noch die Verfolgung eines Handtaschendiebs in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufnahm, gelang diesem samt Beute die Flucht. Das Diebesgut, eine Handtasche mit Bargeld und einem Smartphone darin, wurde von ihrer Besitzerin kurz zuvor auf einer Sitzbank in der Sofienstraße abgestellt. Die 26-Jährige war gegen 01:30 Uhr gerade dabei einem auf der Straße liegenden Alkoholisierten Hilfe zu leisten, was der Täter ausnutzte. Dieser soll gleich darauf auf ein Fahrrad gestiegen sein und flüchtete. Trotz der sofortigen Verfolgung zu Fuß gelang ihm die Flucht. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung der alarmierten Beamten verlief ohne erfolg.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 30 Jahre alt, dunklere Hautfarbe, dunkle mittellange Haare, trug ein schwarzes Oberteil. Auf dem Fahrrad des Flüchtigen soll eine Krücke montierte gewesen sein.

Zeugen oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 174-1700 an die Ermittler des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell