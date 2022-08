Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Dreister Handtaschendiebstahl - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Besonders skrupellos vorgegangen sind am Sonntagabend zwei Männer in der Dossenheimer Landstraße. Nachdem eine 80 Jahre alte Frau ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz ihres in Höhe der Hausnummer 36 geparkten, grauen VW Golfs abgelegt hatte, suchte sie die Fahrerseite ihres Fahrzeugs auf. Hierbei näherten sich ihr plötzlich zwei unbekannte Männer. Noch während die Seniorin den PKW umrundete, öffnete einer der Langfinger unbemerkt die Fahrzeugtür und entwendete die auf dem Beifahrersitz befindliche Handtasche. Kurz darauf stiegen die Diebe in ein Fahrzeug, winkten der Frau noch zu und fuhren anschließend in unbekannte Richtung davon. Die 80-Jährige bemerkte den Diebstahl erst, als sie wieder in ihrem VW saß. Neben persönlichen Dokumenten befanden sich auch mehrere hundert Euro Bargeld in der Tasche.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem Fluchtfahrzeug sowie zu den beiden Männern und deren Fluchtrichtung machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 45690 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell