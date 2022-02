Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw durchwühlt

Nachrodt (ots)

Am Beethofenweg wurde in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 19 und 5.30 Uhr, ein schwarzer Mercedes CLA durchwühlt. Unbekannte entwendeten eine Geldbörse mit Geld und Papieren, einen iPod sowie Kleingeld aus der Mittelkonsole. Hinter einem Haus an der Hagener Straße wurde zwischen Montag, 13 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, ein Audi A 3 durchwühlt. Der Täter nahm ein Paar Herrenschuhe samt Schachtel an sich. Außerdem wurde ein Seitenspiegel des Audis beschädigt. Beide Fahrzeuge sollen verschlossen gewesen sein. Die Polizei in Altena bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

