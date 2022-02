Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 38-Jähriger droht mit Messer/PKW mit Sprühlack besprüht/Fenster beschädigt

Lüdenscheid (ots)

Im Rahmen von Streitigkeiten in einem Restaurant an der Kluser Straße, zog ein 38-jähriger Lüdenscheider am Freitagmorgen, gegen 04:40 Uhr, ein Messer und bedrohte damit einen 21-jährigen Lüdenscheider. Zudem schlug er dem 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Die Polizei traf die Konfliktparteien an. Beim 38-Jährigen konnte zunächst kein Messer aufgefunden werden. Ein Blick in einen Mülleimer auf der Toilette des Restaurants änderte das. Die Beamten fanden eine Bauchtasche mit einem Fahrtenmesser. Es wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung sowie Körperverletzung. (schl)

Ein an der Schlachthausstraße geparkter Seat Leon wurde zwischen dem 28.01. und 02.02. durch Unbekannte im Bereich der Motorhaube mit Sprühlack beschmiert. Es liegen keine Hinweise auf Täter vor. (schl)

Ein Fenster der Grundschule Bierbaum wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen beschädigt. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise unter 02351-9099-0. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell