Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Mannheim-Innenstadt (ots)

Zwei verletzte Beteiligte und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten. Eine 44-jährige Frau war gegen 16 Uhr mit ihrem VW Golf in der Straße zwischen den Quadraten L 3 und M 3a in Richtung Kaiserring unterwegs. An der Kreuzung L 3/ M 4a nahm sie einer 25-jährigen Audi-Fahrerin, die in Richtung Kunststraße unterwegs war, die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen. Dabei zogen sie beide Fahrerinnen Verletzungen im Nackenbereich zu und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Sowohl der VW als auch der Audi mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Gegen die 44-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell