Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Korrekturmeldung

Moers (ots)

Betrug zum Nachteil einer 69-jährigen Frau:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5105807

Die Dame hat das Geld in Höhe eines Geldinstitutes an der Straße Ostring übergeben und nicht wie zuvor berichtet am Amtsgericht in Moers.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell