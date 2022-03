Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Gürteltasche aus PKW entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots)

Am Mittwoch um 13 Uhr stellte ein 47-jähriger Mann seinen Smart auf einem Parkplatz in der Gottlieb-Daimler-Straße in Mannheim ab. Als er gegen 22 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er fest, dass die Scheibe auf der Beifahrerseite aufgebrochen war. Aus dem Fahrzeug entwendete der Unbekannte die Gürteltasche des Mannes, in welcher sich persönliche Dokumente und eine Kreditkarte befand. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, welche etwas Verdächtiges auf dem Parkplatz beobachtet haben oder Hinweise auf Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0621/174-3310 zu melden.

