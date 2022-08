Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 17-Jähriger nach schwerem Raub in U-Haft - Nachtragsmeldung

Recklinghausen (ots)

Nach einem Raub am ZOB in Recklinghausen erließ ein Richter am Amtsgericht Recklinghausen nun einen U-Haftbefehl, der sofort vollstreckt wurde. Der junge Recklinghäuser entriss am Dienstagabend einem 15-Jährigen eine Bauchtasche und eine Goldkette. Als die Polizei ihn kurz darauf festnahm, hatte er noch einen Schlagstock dabei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum wurde er gestern direkt dem Haftrichter vorgeführt.

Die Urpsrungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5288130

