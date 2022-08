Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Polizei sucht nach Unfallflucht Fahrer eines Klein-LKW

Recklinghausen (ots)

Auf der Schermbecker Straße ist am Mittwochmittag ein 40-jähriger Radfahrer angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Schermbecker, der auf dem Radweg in Richtung Schermbeck unterwegs war, gegen 13.50 Uhr von einem Klein-LKW touchiert. Der Fahrer kam demnach von der A31 und bog in Richtung Dorsten ab. Offenbar hat der Lkw-Fahrer auch mitbekommen, dass etwas passiert war, denn er öffnete - nach Angaben des Radfahrers - das Fenster und rief "Entschuldigung". Dann fuhr der Unbekannte allerdings weiter. Der 40-jährige Radfahrer erlitt leichte Verletzungen, ein Rettungswagen wurde nicht benötigt. Nach dem Fahrer des Klein-Lkw wird noch gesucht - er soll etwa 30 Minuten nach dem Unfall aus Richtung Dorsten zurückgekommen und dann auf die A31 in Richtung Oberhausen aufgefahren sein. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Klein-Lkw mit Ladefläche gehandelt haben - mit NL-(niederländischem) Kennzeichen. Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, stabile Figur, blonde kurze Haare, graues Muskelshirt. Wer Hinweise zu dem Mann oder dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell