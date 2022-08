Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahrradfahrer aus Marl leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 68-jähriger Fahrradfahrer aus Marl fuhr am Mittwoch, um 13.50 Uhr, auf dem Fahrradweg der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Hüls, als er mit einem 20-jährigen Autofahrer aus Datteln zusammenstieß, der auf der Straße "Zur Höhe" in südlicher Richtung unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein geringer Sachschaden.

