Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Wohnungseinbruch - verdächtiger Kastenwagen fuhr vom Tatort davon

Bönen (ots)

Am Montag (13.12.2021) hebelten unbekannte Täter zwischen 13.30 Uhr und 18.50 Uhr eine Terrassentür eines Hauses an der Opsener Straße auf. Sie durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen, ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest.

Kurz vor der Tatentdeckung fiel Zeugen ein weißer Kastenwagen auf, der mit eingeschaltetem Fernlicht an der Opsener Straße parkte und bei Rückkehr der Geschädigten in Richtung Rhynerner Straße davon fuhr. An dem Fahrzeug sollen sich Kennzeichen aus dem Bereich Märkischer Kreis (MK) befunden haben.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell