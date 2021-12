Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Autofahrer erfasst Fußgängerin: Frau stürzt und wird schwer verletzt

Bönen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bönen am Freitag (10.12.2021) ist eine Frau schwer verletzt worden.

Die 55-jährige Bönenerin wollte gegen 14.15 Uhr den Fußgängerüberweg auf der Oststraße überqueren, als sie von dem Pkw eines 34-jährigen Böneners erfasst wurde, der die Oststraße in Fahrtrichtung Wolfgang-Fräger-Straße befuhr. Die Frau stürzte zu Boden. Nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle wurde die 55-jährige Bönenerin in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

