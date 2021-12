Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - E-Scooter-Fahrer an Fußgängerampel angefahren

Kamen (ots)

Am Mittwochnachmittag (08.12.2021) fuhr gegen 16.45 Uhr in 81-jähriger Kamener mit seinem PKW vom Schattweg kommend auf der Unnaer Straße in Richtung Innenstadt.

In Höhe einer Ampel mit Fußgängerfuhr bemerkte er nicht, dass diese auf Rot umsprang und hielt dementsprechend auch nicht an. Er kollidierte mit einem von rechts querenden 19-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Kamen. Dieser wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Am PKW des 81-Jährigen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell