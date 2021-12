Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Großeinsatz wegen Pfefferspray: Krankenhausstation evakuiert - 29 Personen mit Atemwegsproblemen

Kamen (ots)

Wegen eines ausgetretenen Pfeffersprays in einem Patientenzimmer ist am Mittwochabend (08.12.2021) gegen 19.30 Uhr eine Station im Krankenhaus an der Nordstraße in Kamen evakuiert worden. 29 Personen - 15 Klinikmitarbeiter und 14 Patienten - klagten zwischenzeitlich über Atemwegsprobleme, wurden von den betreuenden Ärzten jedoch nicht als verletzt eingestuft. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot am Einsatzort. Die Ursache für das Austreten des Pfeffersprays wird derzeit kriminalpolizeilich ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell