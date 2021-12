Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Kamen (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein unbekannter Tatverdächtiger hatte am 5. Juli 2021 zwischen 6.15 und 7.00 Uhr mit einem weiteren unbekannten Mittäter das Fahrrad einer Geschädigten entwendet. Kurz darauf wurden in einer weiteren Tatbegehung aus dem verschlossenen Bereich eines Blumenladens in Südkamen zwei Säcke Erde sowie eine Videoüberwachungskamera entwendet.

Während der Tatausführung ist der Tatverdächtige von einer Videoüberwachungskamera aufgezeichnet worden. Er ist schlank und trägt eine dunkle Sweatjacke, dunkle Hose, eine Brusttasche sowie eine dunkle Cap. Bisher ist es nicht gelungen, den Tatverdächtigen zu identifizieren. Auf Anordnung des Amtsgerichts Dortmund veröffentlicht die Polizei nun die Lichtbilder des Mannes.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern des Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/70887

Wer kennt den Mann? Hinweise nimmt die Polizeiwache Kamen rund um die Uhr unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell