Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Eigentümer gesucht

Rosengarten/ Nenndorf (ots)

Im Rahmen von Ermittlungen zu einem Einbruchdiebstahl konnte bei einer Person ein Fahrrad festgestellt, das vermutlich ebenfalls aus einer Straftat stammt. Vermutlich stammt der rechtmäßige Eigentümer aus dem Bereich Rosengarten. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Herrenrad der Marke: Bocas in schwarz. Auf dem Rahmen befindet sich die blaue Aufschrift: 4 PRO ERA. Das Fahrrad hat 21 Gänge und auf dem Gepäckträger ist ein Fahrradkorb montiert. Hinweise auf den Eigentümer bitte an die Polizei in Seevetal unter 04105/ 6200

