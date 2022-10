Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - BMW-Fahrer fährt Scooterfahrer an und flüchtet

Herford (ots)

(jd) Am Dienstag (25.10.) fuhr ein 18-jähriger Mann aus Hüllhorst mit seinem E-Scooter auf der Füllenbruchstraße in Richtung Birkenstraße. Kurz hinter der Einmündung zur Kiebitzstraße näherte sich in gleicher Richtung fahrend ein BMW an. Dieser touchierter aus bisher noch nicht geklärter Ursache den Scooter-Fahrer, der zur besseren Sichtbarkeit eine Warnweste trug. Durch den Zusammenstoß stürzte der 18-Jährige auf den Asphalt und verletzte sich. Der am Unfall beteiligte Fahrer des dunklen BMW setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Nach einer ambulanten Behandlung konnte der Hüllhorster ein nahegelegenes Krankenahaus, in das er von Zeugen gebracht wurde, verlassen. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet den Unfallbeteiligten oder mögliche Zeugen darum, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell