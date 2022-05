Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen zwei Radfahrer, beide Radfahrer leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 14 Uhr fuhr ein 20-jähriger Radfahrer in der Eppelheimer Straße auf dem Fahrradweg. In einer leicht abfallenden S-Kurve", Höhe BAUHAUS, fuhr er auf einen anderen 60-jährigen Radfahrer, der mit seinem Fahrrad dort wartete, um die Fahrbahn zu überqueren, auf. Der 60-Jährige wurde durch den Aufprall quer über die Eppelheimer Straße geschleudert und hat noch "Glück im Unglück", dass zum Unfallzeitpunkt auf der normalerweise stark befahrenen Straße kein anderes Fahrzeug kam.

Beide Fahrradfahrer verletzten sich durch den Unfall leicht. Vorsorglich wurde der 60-Jährige zur ambulanten Behandlung seiner Kopfverletzung mit dem Rettungsdienst in ein Heidelberger Krankenhaus verbracht. Der 20-jährige Unfallverursacher verletzte sich ebenfalls leicht an seiner rechten Körperseite, am Unterarm und an der Hand. Eine medizinische Versorgung seiner Verletzungen lehnte er ab. An beiden Rädern entstand geringer Sachschaden.

Beide Fahrradfahrer trugen zur Unfallzeit keinen Fahrradhelm.

