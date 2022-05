Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen

Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - 18.000 Euro Schaden

Leimen (ots)

Am Mittwoch gegen 13 Uhr missachtete eine 67-jährige Mercedes-Fahrerin im Kreuzungsbereich Rohrbacher Straße / Hirtenwiesenstraße die Vorfahrt einer 45-jährigen VW-Fahrerin und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Die Mercedes-Fahrerin war auf der Hirtenwiesenstraße in Richtung Friedhof unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich mit der auf der Rohrbacher Straße in Richtung Nußloch fahrenden VW-Fahrerin kollidierte. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage der Kreuzung außer Betrieb. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

