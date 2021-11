Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0873 --Unbekannte rauben Luxushandtasche--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Brunnenstraße Zeit: 28.11.2021, 19:00 Uhr

Ein 32-Jähriger wurde am Sonntagabend von zwei Männern im Steintor ausgeraubt. Die Unbekannten entwendeten unter anderem eine hochwertige Herrenhandtasche der Marke Louis Vuitton. Die Polizei sucht Zeugen und warnt vor dem Ankauf.

Gegen 19:00 Uhr war der 32 Jahre alte Mann in der Brunnenstraße zu seinem Auto unterwegs, als ihn von hinten eine Person angriff und versuchte ihm seine Handtasche zu entreißen. Er wehrte sich und fiel mit dem Räuber zu Boden. Dort liegend, hielt ihn ein weiterer Unbekannter am Arm fest, während der andere ihm seine Herrenhandtasche entriss. Anschließend flüchteten die Täter mit der Tasche, einem Handy und einer Uhr in Richtung des Osterdeichs. Bei dem Vorfall wurde der 32-Jährige leicht verletzt.

Die Unbekannten wurden wie folgt beschrieben: Beide waren zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß und trugen dunkle Kleidung. Einer der Räuber hatte einen dunklen Teint und buschige Augenbrauen und auf der rechten Wange eine Narbe oder einen Cut. Der andere fiel durch seine korpulente Statur auf.

Die Polizei warnt vor dem Ankauf der gestohlenen Waren. Ein möglicher Käufer macht sich selbst strafbar und kann wegen Hehlerei belangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

