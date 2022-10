Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Straßenverkehrsgefährdung - Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Bünde (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gestern (26.10.) um 16.30 Uhr einen Audi, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Der bis dahin unbekannte Fahrer fuhr unter anderem auf der Brunnenallee und Lübbecker Straße mehrfach unter anderem auf die Gegenfahrbahn, sodass Zusammenstöße nur durch die schnelle Reaktion entgegenkommender Fahrzeugführer verhindert werden konnten, denen es gelang, auszuweichen. Der Zeuge verständigte die Polizei. Die Beamten trafen den Fahrer des beschriebenen Audi an seinem Fahrzeug an der Feldstraße an. An dem Fahrzeug bemerkten die Beamten frische Unfallspuren, sodass der Verdacht naheliegt, dass das Auto kurz zuvor in einen Unfall verwickelt war, bei dem der Fahrer seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nachkam. Der Fahrer, bei dem es sich um einen 42-jährigen Mann aus Polen handelt, zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Dies wurde durch einen freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest bestätigt. Die Beamten brachten den 42-Jährigen, der sich unkooperativ zeigte, zur Wache Bünde. Hier wurde eine Blutprobe entnommen. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der 42-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell