Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte hebelten an Kellertür #polsiwi

Neunkirchen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (02.12.2021) zwischen 14:00 Uhr und 14:45 Uhr haben unbekannte Täter versucht eine Kellertür in der Hochstraße in Neunkirchen aufzuhebeln.

Da die Kellertür verschlossen war, hielt sie glücklicherweise stand.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen zu dem versuchten Tageswohnungseinbruch aufgenommen.

Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell