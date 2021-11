Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei warnt vor Schockanrufen! - #polsiwi

Kreis Siegen-Wittgensetin (ots)

Am Dienstagnachmittag (30.11.2021) kommt es im Kreisgebiet vermehrt zu Anrufen durch Betrüger, die die Angerufenen, meist ältere Menschen, durch einen "Schockanruf" in Aufruhr versetzen. Davon versprechen sich die Betrüger durch Vorgaukeln einer unwahren Geschichte (z.B. eines Autounfalls mit Verletzten), dass die verschreckten Senioren und Seniorinnen Geld besorgen und an einen mit den Betrügern im Bunde stehenden Abholer bzw. einer Abholerin übergeben.

Bitte sofort auflegen! Danach wählen Sie die 110!

