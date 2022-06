POL-F: 220615 - 0630 Frankfurt - Gallus: Festnahme nach Diebstahl

Frankfurt (ots) - (ym) Die am 13. Juni 2022 veröffentlichte und am 14. Juni 2022 aktualisierte Vermisstenfahndung nach einem 45-Jährigen aus Hofheim wird hiermit zurückgenommen. Der 45-jährige Mann begab sich selbstständig zu einer Polizeidienststelle und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main ...

mehr