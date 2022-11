Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

In Carolinensiel kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Bereits am 08.11.2022 oder dem 09.11.2022 fuhr ein Lkw, vermutlich beim Versuch zu wenden, rückwärts gegen einen Zaunpfosten in der Schleusenstraße. Dabei entstand ein nicht unerheblicher Schaden. Möglicherweise handelte es sich um einen rot- oder orangefarbenen Lkw. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter 04462-911o entgegen.

In Westerholt ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Um 16.30 Uhr begegneten sich auf einem Radweg der Auricher Straße eine 15-Jährige auf einem E-Bike und ein 81-Jähriger auf einem Mofa. Beide konnten nicht mehr ausweichen und stießen zusammen. Durch den Unfall stürzten sie und verletzten sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden.

